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В Красноярском крае мужчина с ножом вынес из магазина алкоголь, шашлык и сигареты

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Красноярск
11:47 19 Ноября 2021
в красноярском крае, полиция, грабеж
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В Каратузском районе мужчина решил хорошо провести время и напал с ножом на магазин. Ворвавшись в торговый зал, злоумышленник похитил две бутылки алкоголя, три шпажки шашлыков и блок сигарет. Сумма ущерба составила около трёх тысяч рублей.

В полицию о случившемся сообщила сотрудница магазина. Задержали преступника быстро. Им оказался  54-летний ранее судимый местный житель. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ, с наказанием в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Часть похищенного имущества сотрудниками полиции изъята и возвращена потерпевшей стороне.

В настоящее время злоумышленник задержан.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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