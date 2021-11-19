В Красноярском крае мужчина с ножом вынес из магазина алкоголь, шашлык и сигареты

В Каратузском районе мужчина решил хорошо провести время и напал с ножом на магазин. Ворвавшись в торговый зал, злоумышленник похитил две бутылки алкоголя, три шпажки шашлыков и блок сигарет. Сумма ущерба составила около трёх тысяч рублей.

В полицию о случившемся сообщила сотрудница магазина. Задержали преступника быстро. Им оказался 54-летний ранее судимый местный житель. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ, с наказанием в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Часть похищенного имущества сотрудниками полиции изъята и возвращена потерпевшей стороне.

В настоящее время злоумышленник задержан.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков