Красноярца, вовлекавшего несовершеннолетних в наркоторговлю, наказали уголовным сроком на 7,5 лет

В Красноярском крае вынесен приговор участнику преступного сообщества, вовлекавшего несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков. При обыске у красноярца нашли 140 грамм синтетического наркотика.

Следователи выяснили, что сбыт наркотиков проходил со строгим распределением ролей. Одни участники были кураторами, курьерами, и «закладчиками», другие занимались привлечением «кадров». Участники вели обезличенные учётные записи в интернете с установленными программами персональной связи для защищённых переговоров, обмена сообщениями и фотографиями.

С марта по июль 2020 года сотрудниками «кадрового» агентства было подыскано не менее 90 лиц, в том числе двое несовершеннолетних. Все они занимались сбытом наркотических средств, на территории России, в том числе в Красноярском края, а также Республике Казахстан. Нижестоящие члены группировки не знали о вышестоящих, что усложняло расследование уголовного дела.

В отношении задержанного мужчины возбудили уголовные дела статьям 30, 228, 210 и 150 УК РФ. Ленинским районным судом г. Красноярска вынесен приговор, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7,5 лет.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости