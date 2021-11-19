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Красноярца, вовлекавшего несовершеннолетних в наркоторговлю, наказали уголовным сроком на 7,5 лет

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Красноярск
10:12 19 Ноября 2021
красноярск, суд
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В Красноярском крае вынесен приговор участнику преступного сообщества, вовлекавшего несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков. При обыске у красноярца нашли 140 грамм синтетического наркотика.

Следователи выяснили, что сбыт наркотиков проходил со строгим распределением ролей. Одни участники были кураторами, курьерами, и «закладчиками», другие занимались  привлечением «кадров». Участники вели обезличенные учётные записи в интернете с установленными программами персональной связи для защищённых переговоров, обмена сообщениями и фотографиями.

С марта по июль 2020 года сотрудниками «кадрового» агентства было подыскано не менее 90 лиц, в том числе двое несовершеннолетних. Все они занимались сбытом наркотических средств, на территории России, в том числе в Красноярском края, а также Республике Казахстан. Нижестоящие члены группировки не знали о вышестоящих, что усложняло расследование уголовного дела.

В отношении задержанного мужчины возбудили уголовные дела статьям 30, 228, 210 и 150 УК РФ. Ленинским районным судом г. Красноярска вынесен приговор, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7,5 лет.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости

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