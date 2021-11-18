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Житель Ирбейского района заплатил штраф за оскорбительные комментарии в соцсетях

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Красноярск
11:30 18 Ноября 2021
общество, в красноярском крае, прокуратура, штраф
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Штраф в размере 5 тысяч рублей заплатит житель Ирбейского района за оскорбительные комментарии в соцсетях. Проверку соблюдения законодательства об экстремизме провела прокуратура района. В ходе надзорных мероприятий было установлено, что один из жителей Ирбейского района оставил оскорбительные комментарии к видеозаписи, размещенной в сети "Интернет". 

В отношении мужчины было возбуждено административное дело по ст. 20.3.1 КоАП РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, языка, происхождения, отношения к религии, совершенные публично, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет») .

Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа.  Оскорбительные комментарии были удалены.

 

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