Житель Ирбейского района заплатил штраф за оскорбительные комментарии в соцсетях

Штраф в размере 5 тысяч рублей заплатит житель Ирбейского района за оскорбительные комментарии в соцсетях. Проверку соблюдения законодательства об экстремизме провела прокуратура района. В ходе надзорных мероприятий было установлено, что один из жителей Ирбейского района оставил оскорбительные комментарии к видеозаписи, размещенной в сети "Интернет".

В отношении мужчины было возбуждено административное дело по ст. 20.3.1 КоАП РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, языка, происхождения, отношения к религии, совершенные публично, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет») .

Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа. Оскорбительные комментарии были удалены.