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В Ачинске полицейские изъяли более 9,3 тыс. литров нелегальной спиртосодержащей продукции

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Красноярск
09:43 18 Ноября 2021
общество, ачинск, полиция, алкоголь
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Особо крупную партию спиртосодержащей жидкости изъяли из незаконного оборота оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю. По информации пресс-службы ведомства, в одном из гаражей Ачинска мужчина 1976 г.р. незаконно разливал и хранил партию алкоголя. Информация была подтверждена и в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОВД.

Оказалось, что спиртосодержащая жидкость была разлита в различные полимерные емкости объемом 5, 10 и 1 000 литров. Из незаконного оборота правоохранители изъяли 9,3 тыс. литров спиртосодержащей жидкости.

"Также было обнаружено и изъято более 6,3 тысячи стеклянных бутылок объемом 0,5 литра. В них была разлита спиртсодержащая жидкость. Продукция была направлена на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Максимальное наказание, которое предусматривает эта статья, - до 5 лет лишения свободы", - сообщили Sibnovosti.ru в пресс-службе ведомства.

На время следствия нарушитель остался на свободе, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.

Фото:© МО МВД России «Ачинский»

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