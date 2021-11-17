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Пострадавший в результате обрушения стеллажей на складе алкоголя в Красноярске доставлен в БСМП

Главная Происшествия
Красноярск
23:28 17 Ноября 2021
происшествия, красноярск, в красноярском крае, торговля
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Краевая прокуратура начала проверку в связи с обрушением стеллажей компании "Русский Разгуляйка" на рабочего. По предварительной информации у мужчины диагностирован ушиб головы и повреждение ноги. Состояние оценивается как средней тяжести.

Также стало известно, что изготовлением и монтажом занимались в компании ООО "Солос" из города Новосибирска.

Пострадавший в результате обрушения стеллажей на складе алкоголя в Красноярске доставлен в БСМП

В ходе проверки специалисты ведомства дадут оценку соблюдению требований законодательства об охране труда и профилактике производственного травматизма, а также законодательства в сфере хранения и оборота алкогольной продукции.

Фото:  ©Прокуратура Красноярского края

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