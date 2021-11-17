Пострадавший в результате обрушения стеллажей на складе алкоголя в Красноярске доставлен в БСМП

Краевая прокуратура начала проверку в связи с обрушением стеллажей компании "Русский Разгуляйка" на рабочего. По предварительной информации у мужчины диагностирован ушиб головы и повреждение ноги. Состояние оценивается как средней тяжести.

Также стало известно, что изготовлением и монтажом занимались в компании ООО "Солос" из города Новосибирска.

В ходе проверки специалисты ведомства дадут оценку соблюдению требований законодательства об охране труда и профилактике производственного травматизма, а также законодательства в сфере хранения и оборота алкогольной продукции.

Фото: ©Прокуратура Красноярского края