В Иланском районе бездомный украл у мужчины 22 тысячи рублей и увёл беременную невесту

В Иланском районе разыгрался сюжет настоящей мелодрамы. 38-летний мужчина приехал в посёлок, чтобы встать на учёт полиции. Там он увидел Виталия, который собирался спрыгнуть с моста. У него не было жилья, работы и мужчина сжалился над бездомным – приютил у себя дома. А тот, спустя некоторое время, обокрал своего спасителя, сообщает Kras Mash.

Его добычей стали 22 тысячи рублей, две ванны, металлическая бочка и сердце беременной возлюбленной. Девушка решила сбежать с бездомным, когда тот отправился за пенсией.

С момента побега влюблённых прошёл месяц, но мужчина надеется на возвращение невесты. В полиции ситуацию пока не комментируют.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков