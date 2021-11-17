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В Иланском районе бездомный украл у мужчины 22 тысячи рублей и увёл беременную невесту

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Красноярск
15:12 17 Ноября 2021
в красноярском крае, кража, любовь
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В Иланском районе разыгрался сюжет настоящей мелодрамы. 38-летний мужчина приехал в посёлок, чтобы встать на учёт полиции. Там он увидел Виталия, который собирался спрыгнуть с моста. У него не было жилья, работы и мужчина сжалился над бездомным – приютил у себя дома. А тот, спустя некоторое время, обокрал своего спасителя, сообщает Kras Mash.

Его добычей стали 22 тысячи рублей, две ванны, металлическая бочка и сердце беременной возлюбленной. Девушка решила сбежать с бездомным, когда тот отправился за пенсией.

С момента побега влюблённых прошёл месяц, но мужчина надеется на возвращение невесты. В полиции ситуацию пока не комментируют.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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