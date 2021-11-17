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В Красноярске вынесли приговор участнику банды, пытавшей и убивавшей школьниц

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Красноярск
12:56 17 Ноября 2021
красноярск, мвд
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В Красноярске вынесли приговор 24-летнему местному жителю. Его обвиняют в похищении, истязании и убийстве школьниц. На данный момент следствию известно о двух таких случаях.

Все преступления подсудимый совершал не один. Одной из жертв была 17-летняя девушка, которую он и четыре его сообщника похитили, вывезли в безлюдное место и, применяя к ней насилие, пытки, истязали её. Чтобы избежать ответственности за содеянное, они убили потерпевшую, а её телефон сдали в ломбард.

На этом банда не остановилась и проделала подобное с другой несовершеннолетней.

В ходе предварительного расследования мужчина сотрудничал с правоохранительными органами и сдал своих подельников. Дело передали в Советский районный суд Красноярска для рассмотрения по существу.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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