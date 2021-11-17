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Красноярца задержали за кражи из спортивных комплексов

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Красноярск
10:59 17 Ноября 2021
красноярск, полиция
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В Красноярске раскрыли серию краж  из спорткомплексов. 27-летний мужчина ранее был судим и останавливать криминальную карьеру не собирался. Так, в одном из спортзалов он украл часы, стоимостью в 240 тысяч рублей. Свои налёты злоумышленник совершал после просмотра афиш спортивных событий краевого центра. 

Мужчина приходил на них под видом болельщика и во время матча крал из кабинок телефоны, одежду, банковские карты и прочие ценности. Следователи установили, что задержанный совершил 15 эпизодов преступной деятельности. Общий ущерб составил почти 600 тысяч рублей. 

В отношении красноярца возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд г. Красноярска для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, составляет до 7 лет лишения свободы. Мужчину поместили под стражу.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

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