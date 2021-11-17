В Красноярском крае возбудили уголовное дело после гибели ребенка при пожаре

Уголовное дело по факту гибели трехлетней девочки возбуждено следственным отделом по Назаровскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, в ночь с 16 на 17 ноября в одном из частных домов, расположенных по улице Советская города Назарово Красноярского края из-за неправильной эксплуатация печи, произошел пожар, в котором пострадал малолетний ребенок. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю, в доме проживала семья с четырьмя детьми в возрасте 3, 7, 8 и 10 лет. Отапливался дом с помощью печи рядом с которой стояло кресло. От нагрева печи мягкая мебель воспламенилась и пожар распространился по всему дому.

В ходе пожара проснулся старший ребёнок, после чего все члены семьи стали покидать жилое помещение, но из-за сильного огня и задымления родители не смогли спасти младшую дочь. Старшие дети с незначительными ожогами доставлены в больницу, где им оказали медицинскую помощь.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

"Назначены необходимые судебные экспертизы с целью установления точной причины смерти погибшей девочки, а также причины пожара", - говорится в сообщении ведомства.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия призывает жителей региона обратить особое внимание на соблюдение мер пожарной безопасности.

Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия