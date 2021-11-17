Замначальника красноярского департамента горхозяйства Сергея Супруна оставили под стражей на два месяца

В Красноярском крае следком продолжает расследование уголовного дела в отношении бывшего директора муниципального предприятия «МУК Красноярская» Сергея Супруна. Экс-директор муниципального предприятия подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных МУ МВД России «Красноярское».

По версии следствия, в апреле 2019 года Супрун дал устное указание сотруднице "МУК Красноярская" о списании задолженности по оплате за содержание и предоставление коммунальных услуг в квартире, расположенной в доме по улице Тотмина города Красноярска. Жильё принадлежало его знакомой, а долг за ЖКУ составлял более 138 тысяч рублей. В результате незаконных действий подозреваемого имевшаяся задолженность была списана без фактического погашения.

Через два года, в мае 2021 года Сергей Супрун при своем увольнении дал устное указание подчиненной сотруднице бухгалтерии включить в расчет денежного содержания компенсацию. При этом, по версии следствия, он знал о незаконности своих действий.

"На основании подписанных подозреваемым платежных документов с ним произведен расчет заработной платы и начисленной компенсации в размере более 270 тысяч рублей", - говорится в сообщении Следкома.

Накануне, 16 ноября, суд, по ходатайству следствия, оставил Супруна под стражей на два месяца.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: ©РИА Новости/ Асатур Есаянц