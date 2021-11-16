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В Красноярске девушка нашла в квартире скрытую видеокамеру

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Красноярск
18:53 16 Ноября 2021
красноярск, полиция
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Жительница Красноярска, живущая в съёмной квартире, нашла дома скрытую камеру. Полиция разбирается, кто и зачем её установил.

Устройство было спрятано в вентиляционной шахте. О произошедшем стало известно от подруги девушки. В день, когда была сделана находка, они решили проверить информацию, которую увидели в одном из видео. Она сообщила, что у камеры большой обзор: есть вид на кухню и на кровать. При этом в договоре аренды о камере ничего не сообщалось.

«Я пошутила: может, у тебя тоже есть? И просто чисто случайно и нашли. Нашли в комнате, в зале. У нее двухкомнатная квартира, камера вела обзор на кухню и на гостиную, на кровать. Там достаточно большой обзор», – рассказала она.

По данному факту стражи порядка проводят проверку. Камера направлена на экспертизу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Фото: Дела.ру

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