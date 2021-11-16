В Красноярске Интерпол задержал бойца ММА из Украины

В Красноярске задержали 24-летнего охранника одного из развлекательных заведений города. Оказалось, что мужчину разыскивает Интерпол за серию серьёзных преступлений на территории Украины, среди них — вымогательство, незаконное лишение свободы или похищение, создание ОПГ.

«Сотрудниками отделения НЦБ Интерпола ГУ МВД по Красноярскому краю совместно с оперативниками уголовного розыска при силовой поддержке ОМОН на транспорте Управления Росгвардии по краю задержан 24-летний мужчина, объявленный в международный розыск за совершение тяжких преступлений на территории другого государства», – говорится в сообщении краевого МВД.

В краевой полиции отметили, что задержанный был выступающим бойцом одной из федераций смешанных боевых искусств.

Его арестовали на два месяца. Решается вопрос об экстрадиции, также проверяется законность пребывания на территории РФ.