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Следком ведёт проверку по факту смерти малолетней девочки в больнице

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Красноярск
12:12 16 Ноября 2021
скр, медицина, дети, смерть, общество
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Следственный Комитет начал проверку по факту смерти 8-летней девочки. в одной из больницы Хакассии. О произошедшем стало известно из информации, размещённой в местных СМИ.

Установлено, что 13 ноября 2021 года в связи с плохим самочувствием, симптомами повышенной температуры и тошноты, 8-летняя девочка была госпитализирована в больницу. В ночь с 13 на 14 ноября 2021 года, несмотря на проводимое лечение, ребенок скончался в медицинском учреждении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Судебно-медицинское исследование установит причину смерти ребенка. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям медицинских работников.

Фото: © СК

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