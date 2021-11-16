В Минусинске мужчина напал на сотрудницу офиса интернет-провайдера

В Минусинске мужчина напал на девушку-менеджера. Всё произошло в офисе одного из интернет-провайдеров региона. Причины конфликта не называются.

На записи с камер видеонаблюдения видно, как девушка и мужчина заходят в кабинет, последний толкает её к столу, хватает за шею и пытается вытолкать в другую дверь, а также пинает коленом. Девушка даёт ему пощёчину. Их разняли сотрудница и другой клиент, после чего мужчина ушёл.

В краевой полиции сказали, что к ним поступило сообщение по данному факту, проводится проверка.

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