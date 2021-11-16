В Железногорске закладчики лепили собачьи экскременты из наркотиков и пластилина

В Железногорске поймали креативных закладчиков. Задержанные маскировали наркотики под собачьи экскременты. Для этого двое жителей города 19 и 20 лет использовали глину и пластилин.

В полиции рассказали, что парней задержали в лесу у жилых домов. Один из них пытался скрыться, но ничего не вышло. Один из задержанных пояснил полицейским, что у него есть наркотик, который он с приятелем планировал спрятать в лесу для бесконтактной продажи.

Задержанных отвезли в отделение полиции, там у одного из них нашли 19 упаковок с наркотиком массой около 45,5 граммов. Также обыски прошли у них дома. По информации полиции, у 19-летнего задержанного нашли электронные весы и полимерные пакеты для наркотиков.

Ещё полицейские обнаружили в разных районах города 14 подготовленных к продаже упаковок с наркотиками. Как выяснилось, задержанные маскировали закладки под собачьи экскременты, используя пластилин и глину. Следователи возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ, максимальное наказание ней – лишение свободы до 20 лет.

Молодым людям уже предъявили обвинения, сейчас они арестованы.