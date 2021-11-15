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В Красноярске на Столбах потерялись четыре школьницы

Главная Происшествия
Красноярск
10:06 15 Ноября 2021
красноярск, спасатели
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Накануне четыре 15-летние девушки заблудились в национальном парке «Столбы». Сообщение поступило от их друзей, вместе с которыми они отправились на прогулку по нацпарку. 

Молодые люди рассказали, что в районе горной вершины «Городская видовка» потерялись четыре школьницы. Разыскивали заблудившихся одноклассниц сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда почти два часа. Заплутавших школьниц обнаружили у скалы "Дачка", после чего спасатели отвезли их до улицы Свердловской.

Сотрудники просят туристов, отправляющихся на прогулку в национальный парк, соблюдать правила безопасности, не уходить с троп, а также не забираться на вершины без специального снаряжения.

Фото: Агентство ГО ЧС Красноярского края

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