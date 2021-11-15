В Красноярске на Столбах потерялись четыре школьницы

Накануне четыре 15-летние девушки заблудились в национальном парке «Столбы». Сообщение поступило от их друзей, вместе с которыми они отправились на прогулку по нацпарку.

Молодые люди рассказали, что в районе горной вершины «Городская видовка» потерялись четыре школьницы. Разыскивали заблудившихся одноклассниц сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда почти два часа. Заплутавших школьниц обнаружили у скалы "Дачка", после чего спасатели отвезли их до улицы Свердловской.

Сотрудники просят туристов, отправляющихся на прогулку в национальный парк, соблюдать правила безопасности, не уходить с троп, а также не забираться на вершины без специального снаряжения.

Фото: Агентство ГО ЧС Красноярского края