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В Красноярском крае пьяный мужчина проник в морг

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Красноярск
09:37 15 Ноября 2021
в красноярском крае, мвд
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В Курагинском районе задержали мужчину, проникшего в морг районной больницы. Как сообщает пресс-служба МВД, заявление поступило от медперсонала.

Стражи правопорядка быстро нашли подозреваемого. Им оказался 32-летний ранее не судимый местный житель. Ночью мужчина был пьян и искал, место для ночёвки. Его выбор пал на местный морг. Тогда взломал двери, проник внутрь и зачем-то повредил скальпелем четыре тела.

Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по статье 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

Фото: © Илья Наймушин РИА Новости

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