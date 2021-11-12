12 ноября
Красноярск
погода +1 °C
71.2
 
€ 81.66
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Прокуратура начала проверку по факту ДТП под Енисейском

Главная Происшествия
Красноярск
12:45 12 Ноября 2021
в красноярском крае, дтп, прокуратура, общество
версия для печати Ico_print

Прокуратура края организовала проверку в связи с ДТП на трассе Красноярск – Енисейск.

Напомним, что 12 ноября микроавтобус, уходя от столкновения с грузовиком, допустил съезд в кювет с опрокидыванием на левый бок. В салоне находилось 5 работников ООО «СибАгро» Большемуртинского района, проживающих в посёлке Шила. В результате ДТП погибли 3 человека.

На место происшествия выехал прокурор Сухобузимского района.

«Ведомство проверит соблюдение перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения и лицензировании. Кроме того, будет дана оценка действиям работодателя по обеспечению требований охраны труда. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», – говорится в сообщении прокуратуры.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярку называют виновницей ДТП с известной актрисой Еленой Сафоновой

Красноярку называют виновницей ДТП с известной актрисой Еленой Сафоновой

11 Ноября 2021 г.
Она становилась победительницей конкурса красоты
Новости Красноярска: В Красноярском крае мужчина напал на переписчицу

В Красноярском крае мужчина напал на переписчицу

11 Ноября 2021 г.
О причинах конфликта также не сообщается
Новости Красноярска: Житель Красноярска напал на полицейского во время задержания

Житель Красноярска напал на полицейского во время задержания

11 Ноября 2021 г.
Чтобы остановить его, пришлось стрелять в воздух
Новости Красноярска: В дачном товариществе «Теремок» под Красноярском горит трава

В дачном товариществе «Теремок» под Красноярском горит трава

11 Ноября 2021 г.
Это третий пожар за неделю
Новости Красноярска: В Красноярске буйного водителя «Мерседеса» заковали в наручники сотрудники ГИБДД

В Красноярске буйного водителя «Мерседеса» заковали в наручники сотрудники ГИБДД

9 Ноября 2021 г.
Нарушитель спровоцировал полицию
Новости Красноярска: В Красноярске охранник и посетитель подрались у ТРЦ «Планета»

В Красноярске охранник и посетитель подрались у ТРЦ «Планета»

9 Ноября 2021 г.
Причина – отсутствующий QR-код
Новости компаний
10/11
"Мясничий": догнать и перегнать!
08/11
Тренинг в уникальном «реалити» формате известного бизнес-тренера в России Владимира Якубы - "Продажи на максимум" пройдет 24 ноября в Красноярске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае расширили зону действия системы QR-кодов

В Красноярском крае расширили зону действия системы QR-кодов

10 Ноября 2021 г.
В общепит, парикмахерские и фитнес-центры не будут пускать без QR-кода
Новости Красноярска: Собирателям дикоросов в Красноярском крае будут предложены новые меры поддержки

Собирателям дикоросов в Красноярском крае будут предложены новые меры поддержки

9 Ноября 2021 г.
Это поможет активнее вовлечь самозанятых в данное направление
Новости Красноярска: В Красноярском крае расширят зону действия системы QR-кодов

В Красноярском крае расширят зону действия системы QR-кодов

9 Ноября 2021 г.
Изменения в указе будут внесены на этой неделе
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru