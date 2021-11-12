Прокуратура начала проверку по факту ДТП на трассе Красноярск – Енисейск.

Прокуратура края организовала проверку в связи с ДТП на трассе Красноярск – Енисейск.
Напомним, что 12 ноября микроавтобус, уходя от столкновения с грузовиком, допустил съезд в кювет с опрокидыванием на левый бок. В салоне находилось 5 работников ООО «СибАгро» Большемуртинского района, проживающих в посёлке Шила. В результате ДТП погибли 3 человека.
На место происшествия выехал прокурор Сухобузимского района.
«Ведомство проверит соблюдение перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения и лицензировании. Кроме того, будет дана оценка действиям работодателя по обеспечению требований охраны труда. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – говорится в сообщении.