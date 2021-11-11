Красноярку называют виновницей ДТП с известной актрисой Еленой Сафоновой

Жительницу краевого центра подозревают в участии в ДТП с известной актрисой Еленой Сафоновой. Авария произошла в центре Москвы. В результате 65-летняя актриса была госпитализирована в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с многочисленными переломами.

Как сообщает telegram-канал московской прокуратуры, предполагаемой виновницей аварии является 21-летняя девушка. По одной из версий, она ехала за рулём авто, принадлежащего её молодому человеку. На авто числится около сотни штрафов. Местные СМИ пишут, что виновница – из Красноярска и становилась победительницей конкурса красоты «Мисс Кировского района».

Заслуженная артистка РФ Елена Сафонова известна по ролям в фильмах "Возвращение Баттерфляй", "Зимняя вишня", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается", "Где находится нофелет?" и других.

Московский ГИБДД ведёт проверку.

Фото: Россия 24