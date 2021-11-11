В Красноярском крае мужчина напал на переписчицу

Красноярец напал на девушку – переписчицу. Все произошло 1 ноября в Кировском районе города, когда она пришла к нему домой.

38-летним мужчина увидел переписчицу и начал вести себя агрессивно, а потом причинил ей телесные повреждения. Какие именно, не уточняется. О причинах конфликта также не сообщается.

«В настоящее время по данному факту участковым уполномоченным полиции проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято решение в соответствии с действующим законодательством», – говорится в сообщении полиции.

Фото: РИА Новости / Алексей Сухоруков