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В Красноярском крае мужчина напал на переписчицу

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Красноярск
16:22 11 Ноября 2021
красноярск, нападение, мвд
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Красноярец напал на девушку – переписчицу. Все произошло 1 ноября в Кировском районе города, когда она пришла к нему домой.

 38-летним мужчина увидел переписчицу и начал вести себя агрессивно, а потом причинил ей телесные повреждения. Какие именно, не уточняется. О причинах конфликта также не сообщается.

«В настоящее время по данному факту участковым уполномоченным полиции проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято решение в соответствии с действующим законодательством», – говорится в сообщении полиции.

Фото:  РИА Новости / Алексей Сухоруков

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