Житель Красноярска напал на полицейского во время задержания

Красноярец напал на полицейского во время задержания. В краевом СК сообщили, что пьяная компания (около 15 человек) жгла покрышки и перекрыла своими автомобилями проезжую часть. Жители окрестных домов вызвали полицию.

Разбираться с хулиганами отправился наряд ДПС. Несколько человек оказали сопротивление стражам правопорядка. Пришлось вызывать подкрепление.

«При помещении нарушителей в патрульный автомобиль, выражая недовольство законными действиями представителей власти, один из мужчин нанёс полицейскому множественные удары рукой по голове и различным частям тела. С целью пресечения противоправных действий нападавших сотрудником полиции было произведено несколько предупредительных выстрелов из табельного оружия в воздух, после чего все участники инцидента были задержаны», – говорится в сообщении.

34-летнего напавшего задержали, возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, опасного для здоровья (318 УК РФ). В ближайшее время мужчину арестуют.

Самому полицейскому пришлось обратиться за медицинской помощью, отметили в СК.