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В дачном товариществе «Теремок» под Красноярском горит трава

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Красноярск
00:00 11 Ноября 2021
красноярск, пожарные, огонь
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В дачном некоммерческом товариществе "Теремок" вспыхнуло поле сухой травы. 

МЧС сообщает, что трава горит с двух сторон: с одной – дом отдыха «Сказочный косогор», с другой – третий микрорайон. На месте работают пожарные, но без техники. Также к тушению подключились и сами жители. Угрозы жилым домам не было. ближе к 8 часам вечера огонь потушили.

Напомним, что 8 ноября, в районе улицы Автомобилистов. Загорелась трава на площади 8 га. Существовала угроза перехода огня на рядом стоящие строения. На место выезжали 7 единиц техники и 30 пожарных. Сильные порывы ветра осложняли ситуацию, была угроза близлежащим строениям. Огонь затушили ближе к полуночи.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

 

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