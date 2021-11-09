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В Красноярске буйного водителя «Мерседеса» заковали в наручники сотрудники ГИБДД

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Красноярск
19:00 9 Ноября 2021
красноярск, гибдд
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Сотрудники ГИБДД задержали 30-летнего водителя автомобиля Mercedes. Мужчина устроил погоню, скрываясь от патруля. Нарушителя преследовали минувшей ночью по улицам Новосибирской и Толстого.

«Водитель при выходе из машины начал оказывать сопротивление и предпринял попытку убежать. В одном из дворов нарушителя задержали, в отношении него была применена физическая сила и специальные средства — наручники. Мужчину освидетельствовали на месте, результат – 0,83 мг/л», — рассказали в ГИБДД.

На счету водителя это не единственное правонарушение. В этом году его уже привлекали к ответственности за езду без прав. Тогда суд назначил ему 14 суток административного ареста.

Дебошира доставили в отдел полиции, где возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ. Также на мужчину составили административные материалы — за проезд на запрещающий сигнал светофора и управление транспортным средством водителем, лишённым этого права. За это ему уже назначили штраф в 30 000 рублей.

Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости

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