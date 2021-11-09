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В Красноярске охранник и посетитель подрались у ТРЦ «Планета»

Главная Происшествия
Красноярск
17:40 9 Ноября 2021
красноярск, драка, планета
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В Красноярске у ТРЦ «Планета» посетитель подрался с охранником, сообщает telegram-канал «Борус». Со слов очевидцев, мужчина напал на сотрудника торгового центра, когда тот отказал ему во входе без QR-кода.

В полиции сообщили, что ведётся расследование.

«В ходе мониторинга Интернета была выявлена публикация о конфликте между мужчиной и охранником одного из торгово-развлекательных центров краевого центра. В настоящее время сообщение о происшествии зарегистрировано. Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства происшествия, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», – говорится в сообщении.

Фото: © Борус

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