В Красноярске охранник и посетитель подрались у ТРЦ «Планета»

В Красноярске у ТРЦ «Планета» посетитель подрался с охранником, сообщает telegram-канал «Борус». Со слов очевидцев, мужчина напал на сотрудника торгового центра, когда тот отказал ему во входе без QR-кода.

В полиции сообщили, что ведётся расследование.

«В ходе мониторинга Интернета была выявлена публикация о конфликте между мужчиной и охранником одного из торгово-развлекательных центров краевого центра. В настоящее время сообщение о происшествии зарегистрировано. Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства происшествия, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», – говорится в сообщении.

Фото: © Борус