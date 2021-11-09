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На Караульной горе Красноярска загорелась трава

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Красноярск
14:50 9 Ноября 2021
красноярск, пожар
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На Караульной горе загорелась трава. Это уже третий подобный пожар за неделю. На место выехали 2 единицы техники. Угрозы строениям нет.

По сообщению МЧС, площадь пожара 200 квадратных метров. 

Напомним, что 8 ноября, в районе улицы Автомобилистов. Загорелась трава на площади 8 га. Существовала угроза перехода огня на рядом стоящие строения. На место выезжали 7 единиц техники и 30 пожарных. Площадь пожара составила 8 гектаров. Сильные порывы ветра осложняют ситуацию, была угроза близлежащим строениям. Огонь затушили ближе к полуночи.

Фото: © Борус

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