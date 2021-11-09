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Жители Красноярского края продолжают сжигать сухую траву

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Красноярск
12:00 9 Ноября 2021
красноярск, пожар, мчс
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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Жители Красноярского края продолжают жечь сухую траву несмотря на предупреждения МЧС. Так, за прошедшие сутки пожарные выезжали вызов в Рыбинском районе и дважды реагировали на подобные пожары в Ужуре.

Краевая столица исключением не является. Сегодня ночью горела трава на улице Дальневосточной. Площадь загорания сухой травы составила 600 кв. метров. Как и в других случаях, порывы сильного ветра гнали пламя на ближайшие строения. Пожарные приехали быстро и угрозы жилым домам удалось избежать.

Но самая сложная ситуация была зафиксирована вечером, 8 ноября, в районе улицы Автомобилистов. Площадь пожара составила 8 га. Существовала угроза перехода огня на рядом стоящие строения. На место выезжали 7 единиц техники и 30 пожарных. Площадь пожара составила 8 гектаров. Сильные порывы ветра осложняют ситуацию, была угроза близлежащим строениям. Огонь затушили ближе к полуночи.

По прогнозам синоптиков, сегодня в центральных районах края вновь ожидаются порывы ветра  до 20 м/с.

«Агентство ГО и ЧС Красноярского края обращается к жителям региона - не разжигайте костры и не жгите сухую траву! Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, что палы травы очень опасны! При возникновении пожара немедленно сообщайте об этом по телефону 101 или 112», – говорится в сообщении МЧС.

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