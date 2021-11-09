В Красноярском крае автоинспекторы помогли семье с малолетними детьми во время пожара

Экипаж помог семье спастись от пожара. Старший лейтенант полиции Сергей Уразаев и лейтенант полиции Илья Гайсин, находясь ночью на маршруте патрулирования в деревне Бугачево, заметили густой дым и огненное зарево над жилым сектором.

Автоинспекторы поспешили в сторону места происшествия. Вскоре они увидели охваченную пламенем хозяйственную постройку, расположенную вблизи жилого дома. Сообщив о возгорании, полицейские начали стучать в окна, старясь разбудить жильцов, после чего помогли им собраться и покинуть жилище. Рядом с горящим домом стояли грузовой и легковой автомобили. Чтобы огонь не перекинулся на них, инспекторы вместе с жильцами вытолкали технику на безопасное расстояние.

Вскоре к горящему зданию подоспели сотрудники МЧС, которые локализовали пожар.

В результате происшествия трое взрослых и двое детей в возрасте 1 года и 2 лет не пострадали.