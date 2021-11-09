9 ноября
Красноярск
погода +4 °C
71.4
 
€ 82.54
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае автоинспекторы помогли семье с малолетними детьми во время пожара

Главная Происшествия
Красноярск
11:35 9 Ноября 2021
красноярск, гибдд
версия для печати Ico_print

Экипаж помог семье спастись от пожара. Старший лейтенант полиции Сергей Уразаев и лейтенант полиции Илья Гайсин, находясь ночью на маршруте патрулирования в деревне Бугачево, заметили густой дым и огненное зарево над жилым сектором.

Автоинспекторы поспешили в сторону места происшествия. Вскоре они увидели охваченную пламенем хозяйственную постройку, расположенную вблизи жилого дома. Сообщив о возгорании, полицейские начали стучать в окна, старясь разбудить жильцов, после чего помогли им собраться и покинуть жилище. Рядом с горящим домом стояли грузовой и легковой автомобили. Чтобы огонь не перекинулся на них, инспекторы вместе с жильцами вытолкали технику на безопасное расстояние.

В Красноярском крае автоинспекторы помогли семье с малолетними детьми во время пожара

Вскоре к горящему зданию подоспели сотрудники МЧС, которые локализовали пожар.

В результате происшествия трое взрослых и двое детей в возрасте 1 года и 2 лет не пострадали.

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Жители Красноярского края продолжают сжигать сухую траву

Жители Красноярского края продолжают сжигать сухую траву

9 Ноября 2021 г.
Пожарные тушат огонь по всему краю
Новости Красноярска: Директор красноярского реабилитационного центра украл ноутбук из DNS

Директор красноярского реабилитационного центра украл ноутбук из DNS

9 Ноября 2021 г.
Мужчина помогал другим, но себя спасти не сумел
Новости Красноярска: В Красноярске загорелась трава

В Красноярске загорелась трава

8 Ноября 2021 г.
на место выехали 5 единиц техники и 20 пожарных
Новости Красноярска: В Красноярском крае водитель без прав сбил инспектора ГИБДД

В Красноярском крае водитель без прав сбил инспектора ГИБДД

8 Ноября 2021 г.
Затем столкнулся с КАМАЗом и съехал в кювет
Новости Красноярска: В Красноярском крае изрядно пьяная дама сообщила о ложном минировании в полицию

В Красноярском крае изрядно пьяная дама сообщила о ложном минировании в полицию

8 Ноября 2021 г.
Она хотела бесплатно доехать до дома, но попала в отдел полиции
Новости Красноярска: Из-за сильного ветра самолет из Санкт-Петербурга не смог сесть в Красноярске

Из-за сильного ветра самолет из Санкт-Петербурга не смог сесть в Красноярске

8 Ноября 2021 г.
Место для посадки нашлось в Абакане
Новости компаний
02/11
Регистрация компании в Швейцарии
02/11
Лаборатория Университета Решетнёва «Малые космические аппараты» выиграла грант на создание еще одного космического спутника
28/10
Получение вида на жительство в Европе за инвестиции
28/10
Алексей Ткачев: «Надо разбираться, где серьезный поставщик, а где фирма „Рога и копыта“»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Иркутской области сын застрелил смертельно больного отца

В Иркутской области сын застрелил смертельно больного отца

8 Ноября 2021 г.
Обвиняемый арестован
Новости Красноярска: Боец из Красноярского края Марк Петровский стал чемпионом мира по боксу

Боец из Красноярского края Марк Петровский стал чемпионом мира по боксу

6 Ноября 2021 г.
В финальном бою вечером 5 ноября в Белграде сибиряк победил армянина Давита Чалояна.
Новости Красноярска: Пик четвёртой волны коронавируса в Красноярском крае ожидается в конце ноября

Пик четвёртой волны коронавируса в Красноярском крае ожидается в конце ноября

4 Ноября 2021 г.
В течение последних двух недель наблюдается зигзагообразное течение волны
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru