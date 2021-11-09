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Директор красноярского реабилитационного центра украл ноутбук из DNS

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Красноярск
10:25 9 Ноября 2021
кража, полиция, красноярск
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Директор рехаба «Путь к жизни» попал под следствие за кражу ноутбука. Центр занимается реабилитацией алкоголиков и наркоманов, но, похоже, спасатель не смог спасти самого себя. Мужчина попал на камеры наблюдения в момент преступления. Он спрятал ноутбук стоимостью 34 тысячи рублей и вышел из магазина.

Полиция быстро нашла вора. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается, сообщает telegram-канал «KrasMash».

Напомним, максимальное наказание по статье 158 УК РФ – 6 лет лишения свободы.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости

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