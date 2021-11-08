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В Красноярске загорелась трава

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Красноярск
18:10 8 Ноября 2021
красноярск, пожар
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В Красноярске на улице Автомобилистов, 34 загорелась сухая трава. В пресс-службе МЧС сообщили, что на место выехали 5 единиц техники и 20 пожарных.

Площадь пожара 8 гектаров. Сильные порывы ветра осложняют ситуацию, есть угроза близлежащим строениям.

Напомним, что 30 октября в районе города Канска загорелась трава. Из-за этого видимость на трассе тоже ухудшилась. По информации местных жителей горел участок за Солнечным и возле Гремучей пади. Некоторые предполагают, что это поджог.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

 

 
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