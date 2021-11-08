В Красноярске загорелась трава

В Красноярске на улице Автомобилистов, 34 загорелась сухая трава. В пресс-службе МЧС сообщили, что на место выехали 5 единиц техники и 20 пожарных.

Площадь пожара 8 гектаров. Сильные порывы ветра осложняют ситуацию, есть угроза близлежащим строениям.

Напомним, что 30 октября в районе города Канска загорелась трава. Из-за этого видимость на трассе тоже ухудшилась. По информации местных жителей горел участок за Солнечным и возле Гремучей пади. Некоторые предполагают, что это поджог.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков