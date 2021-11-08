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В Красноярском крае водитель без прав сбил инспектора ГИБДД

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Красноярск
16:35 8 Ноября 2021
красноярск, авария, гибдд
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В Красноярском крае водитель без прав сбил водителя инспектора ГИБДД. Всё произошло на трассе Красноярск-Енисейск. Как сообщает пресс-служба краевого МВД, водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Полицейский находился на проезжей части слева по ходу движения, производя осмотр ранее произошедшего ДТП. После наезда, ВАЗ-2105 столкнулся с КАМАЗом и съехал в кювет.

Все участники ДТП были доставлены в больницу с различными травмами: сотрудник ОВД госпитализирован в реанимационное отделение, водителю и двоим пассажирам назначено амбулаторное лечение.

Водитель освидетельствован на месте на состояние опьянения, признаков опьянения не выявлено.

По данному факту проводится доследственная проверка в рамках УПК РФ.

Фото: © Николай Хижняк / РИА Новости

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