В Красноярском крае изрядно пьяная дама сообщила о ложном минировании в полицию

Застолье в дачном посёлке Рябинино под Красноярском закончилось вызовом полиции. Одна из женщин решила покинуть собутыльников и отправится домой, но такси не приезжало.

Тогда дама решила проявить смекалку и вызвала наряд полиции. Для этого она позвонила в дежурную часть и сообщила, что в одном из домов находятся вооружённые люди, а также предметы, представляющие опасность.

Как сообщили в пресс-службе краевого МВД, на место незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа и кинолог с собакой. Угроза оказалась ложной. Как оказалось, женщина просто хотела уехать домой. Полицейские отнеслись к ней с пониманием, но конечной точкой маршрута стал отдел полиции.

Теперь в отношении красноярки было возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде принудительных работ на срок до трёх лет.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости полиция