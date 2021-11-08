Из-за сильного ветра самолет из Санкт-Петербурга не смог сесть в Красноярске

Самолёт из Санкт-Петербурга дважды не смог сесть в аэропорту Красноярска. Как сообщил «ТВК Красноярск» со ссылкой на пассажиров, рейс совершил посадку в Абакане. Пилот дважды пытался посадить самолёт, во второй раз у лайнера выпустили шасси, однако он резко набрал высоту и сменил направление:

«Когда он не сел второй раз и резко взлетел, все заорали. Мы с женщиной рядом молчали. Это страшно было, очень. Я не знаю, как это сказать», – рассказала одна из пассажирок.

После посадки самолёт покинули 26 пассажиров. Рейс выполняла компания «Россия». Прилетевшим предложили написать претензию и добираться до Красноярска за свой счёт. Расходы на транспорт им обещали возместить.

По данным Среднесибирского УГМС, порывы ветра в Красноярске достигали 9,5-10 м/с.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости