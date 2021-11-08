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Из-за сильного ветра самолет из Санкт-Петербурга не смог сесть в Красноярске

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Красноярск
09:05 8 Ноября 2021
красноярск, самолет, ветер
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Самолёт из Санкт-Петербурга дважды не смог сесть в аэропорту Красноярска. Как сообщил «ТВК Красноярск» со ссылкой на пассажиров, рейс совершил посадку в Абакане. Пилот дважды пытался посадить самолёт, во второй раз у лайнера выпустили шасси, однако он резко набрал высоту и сменил направление:

«Когда он не сел второй раз и резко взлетел, все заорали. Мы с женщиной рядом молчали. Это страшно было, очень. Я не знаю, как это сказать»,  – рассказала одна из пассажирок.

После посадки самолёт покинули 26 пассажиров. Рейс выполняла компания «Россия». Прилетевшим предложили написать претензию и добираться до Красноярска за свой счёт. Расходы на транспорт им обещали возместить. 

По данным Среднесибирского УГМС, порывы ветра в Красноярске достигали 9,5-10 м/с. 

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости

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