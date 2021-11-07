Прокуратура Красноярского края организовала проверку после стрельбы на футбольном турнире

Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему в спортзале на футбольном матче в Кировском районе.

В прокуратуре сообщили, что сотрудники оценят организацию безопасности во время турнира и работу учреждения системы профилактики. Также специалисты из прокуратура установят правомерность выдачи разрешения на оружие, стрелявшему мужчине. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, происшествие случилось 6 ноября в Кировском районе. Красноярец в возрасте 43-х лет поссорился с 17-летним игроком на футбольном турнире, достал "травмат" и выстрелил в молодого человека. Очевидцы говорят, что на поле играл сын мужчины, и тот с трибуны выкрикивал советы игрокам. Один из игроков подошел к кричащему, чтобы сделать замечание, но получил пулю. Подростка отвезли в больницу, оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Инцидент находится на контроле прокуратуры Красноярского края.

Фото: ©Прокуратура Красноярского края