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Прокуратура Красноярского края организовала проверку после стрельбы на футбольном турнире

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Красноярск
17:25 7 Ноября 2021
происшествия, в красноярском крае, красноярск, общество
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Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему в спортзале на футбольном матче в Кировском районе.

В прокуратуре сообщили, что сотрудники оценят организацию безопасности во время турнира и работу учреждения системы профилактики. Также специалисты из прокуратура установят правомерность выдачи разрешения на оружие, стрелявшему мужчине. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. 

Напомним, происшествие случилось 6 ноября в Кировском районе. Красноярец в возрасте 43-х лет поссорился с 17-летним игроком на футбольном турнире, достал "травмат" и выстрелил в молодого человека. Очевидцы говорят, что на поле играл сын мужчины, и тот с трибуны выкрикивал советы игрокам. Один из игроков подошел к кричащему, чтобы сделать замечание, но получил пулю. Подростка отвезли в больницу, оказали медицинскую помощь и отпустили домой. 

Инцидент находится на контроле прокуратуры Красноярского края.

Фото: ©Прокуратура Красноярского края

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