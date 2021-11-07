Житель Красноярска выстрелил из травмата в подростка-футболиста

Красноярская полиция организовала проверку по факту нанесения телесных повреждений подростку на футбольном матче. В парня из травматического пистолета выстрелил один из зрителей.

По информации источников, происшествие случилось 6 ноября в Кировском районе. Красноярец в возрасте 43-х лет поссорился с 17-летним игроком на футбольном турнире, достал "травмат" и выстрелил в молодого человека. По данным dela.ru, на поле играл сын мужчины, и тот с трибуны выкрикивал советы игрокам. Один из игроков подошел к кричащему, чтобы сделать замечание, но получил пулю.



Подростка отвезли в больницу, оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Сейчас полицейские краевой столицы разбираются во всех обстоятельствах случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: krk.sledcom.ru