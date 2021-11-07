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Красноярца будут судить за нанесение побоев своей матери

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Красноярск
13:03 7 Ноября 2021
происшествия, красноярск, общество, семья
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Сотрудники полиции закончили расследования уголовного дела по обвинению местного жителя в нанесении побоев своей матери.

Как пишет пресс-служба полиции Красноярья, в марте этого года в дежурную часть №8 в Красноярске поступило сообщение от 63-летней пенсионерки о том, что сын её избил. На место инцидента тут же выдвинулась следственная группа. 

Полицейские установили, что 41-летний красноярец, который является её сыном поднял руку на пожилую женщину из-за её высказывания о злоупотреблении алкоголем. Под воздействием алкоголя он схватил мать за шею и ударил её несколько раз по телу. После этого подозреваемый ушел из дома.

Были проведены оперативные розыскные мероприятия и мужчину задержали. При расследовании выяснилось, что он ранее привлекался за избиение сожительницы. В отношении красноярца было возбуждено уголовное дело. Теперь жителю Ленинского района грозит штраф до 40 тысяч рублей, около 240 часов обязательных либо до шести месяцев исправительных работ или арест до 3-х месяцев. Уголовное дело направлено в суд.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости

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