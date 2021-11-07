Прокуратура Красноярского края организовала проверку в связи с опрокидыванием вахтового автобуса

По предварительной информации, 06 ноября около 16 часов в Северо-Енисейском районе на 235-м км автодороги Епишино — Северо-Енисейск водитель автобуса не справился с управлением и автобус завалился на правый бок.

В результате ДТП в больницу Северо-Енисейска были доставлены двое мужчин. Всего в автобусе было 22 рабочих.

Пострадавшим оказана необходимая медпомощь. Они на амбулаторном лечении.

Прокуратурой сообщает, что проверит соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения и об охране труда. При наличии нарушений примут меры.

Фото: ©Прокуратура Красноярского края