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Прокуратура Красноярского края организовала проверку в связи с опрокидыванием вахтового автобуса

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Красноярск
11:11 7 Ноября 2021
происшествия, в красноярском крае, дтп
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По предварительной информации, 06 ноября около 16 часов  в Северо-Енисейском районе на 235-м км автодороги Епишино — Северо-Енисейск водитель автобуса не справился с управлением и автобус завалился на правый бок. 

В результате ДТП в больницу Северо-Енисейска были доставлены двое мужчин. Всего в автобусе было 22 рабочих.
Пострадавшим оказана необходимая медпомощь. Они на амбулаторном лечении.

Прокуратурой сообщает, что проверит соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения и об охране труда. При наличии нарушений примут меры.

Фото: ©Прокуратура Красноярского края

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