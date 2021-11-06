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В Красноярской службе помощи осужденным издевались над постояльцем

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Красноярск
19:00 6 Ноября 2021
красноярск, полиция, проверка
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В Красноярске в службе помощи бывшим заключённым связали постояльца скотчем и избили его, сообщает «ТВК Красноярск». На кадрах мужчину избивают и угрожают утопить в Енисее.

Все произошло вечером 5 ноября на ул. Светлова, 5. Сообщается, что видео поделился жилец дома. В полиции рассказали, что всё произошло в квартире красноярца, который помогает лицам, освободившимся из мест лишения свободы и вставшим на путь исправления, предоставляя им жилье.

«Один из постояльцев квартиры, находясь в состоянии опьянения, стал вести себя агрессивно по отношению к своим соседям, в результате чего, опасаясь за своё здоровье, они приняли меры к его обездвиживанию, пытаясь успокоить», – говорится в сообщении.

Полицейскими инициирована проверка. Участковые опрашивают всех жильцов квартиры, очевидцев и участников конфликта. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

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