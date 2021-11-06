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В Красноярском крае в пожаре погиб мужчина

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Красноярск
18:00 6 Ноября 2021
в красноярском крае, пожар
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Ночью, 3 ноября, в селе Арейское Емельяновского района в пожаре погиб 64-летний мужчина. Пожар возник в ночное время, когда потерпевший спал. Очаг возгорания зафиксирован в месте расположения печи. Предположительно причиной возгорания явилась неисправность печного отопления, либо нарушение правил эксплуатации печи. Сообщение на пульт пожарной охраны поступило от соседей.

По данному факту следственным отделом по Емельяновскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится процессуальная проверка. 

В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертные исследования для установки точной причины пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: © krk.sledcom.ru

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