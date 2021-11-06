В Красноярске водитель автомобиля Mark 2 влетел на полной скорости в пробку

ДТП произошло на правом берегу краевой столицы. Водитель автомобиля Toyota Mark 2 ехал по улице Свердловской и видимо хотел "влететь" на Матросова, но ему помешал плотный поток машин.

В итоге, повреждены два автомобиля: Марк-2 более поздней версии и внедорожник. В комментариях к видео об аварии очевидцы рассказывают, что после столкновения, когда на место прибыли сотрудники ГИБДД и начали выяснять обстоятельства происшествия, началась драка, но участников ДТП успокоили.

Комментария от ГИБДД по инциденту пока нет.