В Красноярском крае два дня искали мужчину, который заблудился из-за навигатора

О пропаже 40-летнего мужчины вечером 2 ноября сообщил его коллега. Он рассказал, что 1 ноября на своем автомобиле он поехал в поселок Ирбинский, но до места не добрался. Пропавший последний раз выходил на связь в районе Кодинска.

Заблудившегося тут же начали искать. Нашли его только вечером 3 ноября. Он был на дороге в 20 километрах от поселка Ирба.

— Отправившись в отдаленный поселок и не зная точного маршрута, доверился навигатору, который завел в другую отдаленную таежную местность. Дорогу занесло снегом, и машина надежно увязла. Многократные попытки самостоятельно освободить внедорожник не увенчались успехом. В результате пришлось две ночи провести в автомобиле. Когда кончилось топливо, решил пробиваться в ближайший населенный пункт пешком, взяв с собой только самое необходимое. Тут и нашла поисковая группа, — рассказал он в краевом главке МВД.

На данный момент мужчину находится в Кодинске. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.