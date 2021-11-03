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Под Дивногорском в ДТП пострадали два человека

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Красноярск
14:05 3 Ноября 2021
красноярск, авария
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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Утром на трассе Дивногорск – Красноярск столкнулись два автомобиля, сообщает «ЧП Красноярск». По словам очевидцев, виновником аварии был водитель Škoda. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там в это время ехал автомобиль Dodge.

После столкновения машины оказались сильно повреждены. В аварии пострадали водители обоих транспортных средств. Их доставили в больницу.

В ГИБДД порекомендовали соблюдать осторожность на загородных трассах. За пределами города температура ниже на несколько градусов, и снежный накат и гололедица образуются быстрее. Необходимо выдерживать безопасную скорость, даже если она ниже рекомендуемой. Также перед поездкой необходимо проверить техническое состояние транспортного средства и уровень жидкости в бачке омывателя.

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