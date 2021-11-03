В Красноярском крае нашли раненого лисёнка

В Манском районе Красноярского края нашли раненого лисёнка. По словам очевидицы, в животное стреляли из арбалета или лука – в шее застряла стрела.

«Доехали до верха перевала Жайма и остановились, вышли немного подышать свежим воздухом. До этого мы знали, что на этой горе живёт лисёнок и он выходит к людям, он совсем ещё маленький. И вот, он нам показывает свою мордочку из кустов, мы достали кое-что из еды, чтобы ему дать поесть, он вышел на дорогу. Господи, бедное животное, я рыдала до самого дома», – пишет девушка.

По словам женщины, в лес со стрелкой в горле лисёнку бежать больно, он лежит возле дороги и по-прежнему доверяет людям, которые его прикармливают. В полиции после публикации информации инициировали проверку.

«Сотрудниками полиции по публикации в СМИ инициировано проведение проверки. Полицейские устанавливают свидетелей случившегося, а также причастных к совершению данного факта. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», говорится в сообщении.

Ранее в Красноярске уже находили мёртвых лис. Одна жительницей острова Татышев, часто попадавшей на снимки посетителей, вторую нашли на улице Свердловской, в районе остановки «Юбилейная». У неё был травмирован глаз. Кроме этого, продолжаются поиски убийцы рыжего кота-мейкуна, принадлежавшего известному красноярскому тренеру по единоборствам Александру Герасимову.

Фото: © instagram.com/evgeniya.kas