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В Красноярском крае нашли раненого лисёнка

Главная Происшествия
Красноярск
10:00 3 Ноября 2021
в красноярском крае, животные, полиция
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В Манском районе Красноярского края нашли раненого лисёнка. По словам очевидицы, в животное стреляли из арбалета или лука – в шее застряла стрела. 

«Доехали до верха перевала Жайма и остановились, вышли немного подышать свежим воздухом. До этого мы знали, что на этой горе живёт лисёнок и он выходит к людям, он совсем ещё маленький. И вот, он нам показывает свою мордочку из кустов, мы достали кое-что из еды, чтобы ему дать поесть, он вышел на дорогу. Господи, бедное животное, я рыдала до самого дома», – пишет девушка.

По словам женщины, в лес со стрелкой в горле лисёнку бежать больно, он лежит возле дороги и по-прежнему доверяет людям, которые его прикармливают. В полиции после публикации информации инициировали проверку.

«Сотрудниками полиции по публикации в СМИ инициировано проведение проверки. Полицейские устанавливают свидетелей случившегося, а также причастных к совершению данного факта. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», говорится в сообщении.

Ранее в Красноярске уже находили мёртвых лис. Одна жительницей острова Татышев, часто попадавшей на снимки посетителей, вторую нашли на улице Свердловской, в районе остановки «Юбилейная». У неё был травмирован глаз. Кроме этого, продолжаются поиски убийцы рыжего кота-мейкуна, принадлежавшего известному красноярскому тренеру по единоборствам Александру Герасимову. 

Фото: © instagram.com/evgeniya.kas

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