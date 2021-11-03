Жительницу Красноярска приговорили к 11 годам за убийство сожителя

Жительницу Красноярска приговорили к 11 годам колонии общего режима за убийство сожителя, сообщает пресс-служба краевого следкома.

Следствие установило, что в ночь на 8 марта 39-летняя подсудимая употребляла спиртные напитки со своим 27-летним сожителем. В какой-то момент между ними произошёл конфликт на почве ревности, и женщина ударила мужчину ножом в грудь. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, она расчленила тело и положила в холодильник, затем вызвала грузовое такси и попросила перевезти холодильник с частями тела в другой район города, где арендовала на длительное время гараж. По пути грузчики поинтересовались содержимым холодильника, в результате чего подсудимая призналась в совершенном преступлении.

В региональном главке СК пояснили, что подсудимой назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, но с учётом неотбытой части наказания по предыдущему приговору виновной наказание составляет 12 лет лишения свободы. Также судом удовлетворён гражданский иск потерпевшей стороны о взыскании компенсации морального вреда в размере 700 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

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