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Полицейские перекрыли канал поставки наркотиков в Красноярск

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Красноярск
10:50 2 Ноября 2021
красноярск, наркотики
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Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Красноярскому краю задержали подозреваемого поставке крупной партии наркотиков на территорию края.

Ранее судимый мужчина привёз из Республики Тыва 7 брикетов с растительным наркотиком весом более 1,4 кг. Стоимость данных запрещённых веществ на чёрном рынке могла составить порядка 3 млн рублей.

«Ранее судимого дилера сотрудники полиции задержали при силовой поддержке отряда специального назначения «ГРОМ» на территории Советского района. При досмотре автомобиля наркополицейские обнаружили тайник с более чем 500 свёртками с наркотическим средством, расфасованным и приготовленным для дальнейшего сбыта. Проведённое исследование установило, что изъятые вещества являются гашишем», – говорится в сообщении полиции.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Подозреваемый арестован.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

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