Рыбак из Краснотуранска спас из воды двух мужчин и подростка

В Красноярском крае рыбак спас трёх пассажиров с перевернувшейся лодки. У них не было спасательных жилетов, сообщает пресс-служба краевого центра ГО и ЧС.

28 октября трое мужчин и 12-летний мальчик отправились на рыбалку на Красноярское водохранилище. В районе села Краснотуранск судно перевернулось и люди оказались в ледяной воде. Происшествие вовремя заметил еще один рыбак. Он рыбачил примерно в 30 метрах.

«Не раздумывая, он направил свою лодку в сторону утопающих. Преодолевая сильное течение, добрался до пострадавших и сумел вытащить из воды двух мужчин и мальчика, а вот еще одного рыбака, к сожалению, не успел, он утонул. Сергей помог взобраться пострадавшим на свое судно, напоил их горячим чаем и доставил на берег», – рассказали в пресс-службе.

Руководство Центра ГО и ЧС Красноярского края решило наградить жителя Краснотуранска Сергея Титенко благодарственным письмом.

Фото: © РИА Новости / Николай Хижняк