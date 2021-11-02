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Рыбак из Краснотуранска спас из воды двух мужчин и подростка

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Красноярск
09:10 2 Ноября 2021
в красноярском крае, мчс, рыбаки
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В Красноярском крае рыбак спас трёх пассажиров с перевернувшейся лодки. У них не было спасательных жилетов, сообщает пресс-служба краевого центра ГО и ЧС.

28 октября трое мужчин и 12-летний мальчик отправились на рыбалку на Красноярское водохранилище.  В районе села Краснотуранск судно перевернулось и люди оказались в ледяной воде. Происшествие вовремя заметил еще один рыбак. Он рыбачил примерно в 30 метрах.

«Не раздумывая, он направил свою лодку в сторону утопающих. Преодолевая сильное течение, добрался до пострадавших и сумел вытащить из воды двух мужчин и мальчика, а вот еще одного рыбака, к сожалению, не успел, он утонул. Сергей помог взобраться пострадавшим на свое судно, напоил их горячим чаем и доставил на берег», – рассказали в пресс-службе.

Руководство Центра ГО и ЧС Красноярского края решило наградить жителя Краснотуранска Сергея Титенко благодарственным письмом.

Фото: © РИА Новости / Николай Хижняк 

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