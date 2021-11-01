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В красноярской школе № 14 умер восьмиклассник

Главная Происшествия
Красноярск
18:15 1 Ноября 2021
красноярск, подросток, смерть
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В Красноярске во время урока умер восьмиклассник, сообщает ТВК. Всё произошло в школе №14.

Следственный комитет начал проверку. Известно, что 29 октября подросток пришёл на учёбу к третьему уроку. Во время пятого он упал в обморок. В кабинете медпомощи никого не оказалось, поэтому педагог позвонила в 112 и побежала в ближайший детсад за врачом. Пока весь класс и руководство ждали скорую помощь, школьника пытались реанимировать на месте. 

По дороге в больницу врачи продолжали бороться за жизнь ребёнка, но спасти его не удалось – остановилось сердце. 

Отмечается, что у мальчика не было хронических заболеваний, он рос в благополучной семье. 

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости

 

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