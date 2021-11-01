В красноярской школе № 14 умер восьмиклассник

В Красноярске во время урока умер восьмиклассник, сообщает ТВК. Всё произошло в школе №14.

Следственный комитет начал проверку. Известно, что 29 октября подросток пришёл на учёбу к третьему уроку. Во время пятого он упал в обморок. В кабинете медпомощи никого не оказалось, поэтому педагог позвонила в 112 и побежала в ближайший детсад за врачом. Пока весь класс и руководство ждали скорую помощь, школьника пытались реанимировать на месте.

По дороге в больницу врачи продолжали бороться за жизнь ребёнка, но спасти его не удалось – остановилось сердце.

Отмечается, что у мальчика не было хронических заболеваний, он рос в благополучной семье.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости