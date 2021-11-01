В Красноярском крае конфликт между школьниками закончился поножовщиной

В Красноярске конфликт между школьниками закончился поножовщиной. Как сообщают в пресс-службе краевого МВД, в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 11-летнего мальчика с ножевыми ранениями.

Сотрудники провели оперативно-розыскные мероприятия и установили, что виновником был 13-летний подросток. Несовершеннолетний рассказал, что в процессе игры у него произошёл конфликт с пострадавшим, в ходе которого он нанёс последнему несколько ударов ножом.

Личный состав городской полиции разыскивает и опрашивает свидетелей и очевидцев случившегося. Мальчик, причастный к совершению данного преступления, помещен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости