В Туве отчим выбросил из окна двух девочек

В Туве нашли тела двух сестёр 9 и 14 лет возле дома № 37/3 по улице Лопсанчапа в Кызыле. Как сообщают "Известия", их выбросил с восьмого этажа судимый родственник.

Сейчас с его участием проводятся следственные действия. На допросе он рассказал, что дети не слушались его и хотели выйти из квартиры, в то время как их мать была на работе. Сообщается, что мужчина находился в федеральном розыске за угон автомобиля.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Прокуратура Тувы поставила расследование на особый контроль.

Фото: sledcom.ru