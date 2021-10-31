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В Туве отчим выбросил из окна двух девочек

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Красноярск
21:30 31 Октября 2021
тува, убийство, дети
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В Туве нашли тела двух сестёр 9 и 14 лет возле дома № 37/3 по улице Лопсанчапа в Кызыле. Как сообщают  "Известия", их выбросил с восьмого этажа судимый родственник. 

Сейчас с его участием проводятся следственные действия. На допросе он рассказал, что дети не слушались его и хотели выйти из квартиры, в то время как их мать была на работе. Сообщается, что мужчина находился в федеральном розыске за угон автомобиля.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.  Прокуратура Тувы поставила расследование на особый контроль.

Фото: sledcom.ru

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