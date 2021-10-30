Красноярская полиция разыскивает мужчину, пристававшего к 15-летней школьнице в автобусе

Инцидент с приставанием к девушке в автобусе произошел 16 сентября на маршруте №43.

По предварительной информации СК РФ, мужчина подошел к несовершеннолетней девушке в салоне маршрутки и «совершил в отношении нее развратные действия». Автобус в этот момент двигался от остановки «Торговый центр» до «Юбилейной» на проспекте Красноярский рабочий.

Следствие предполагает, что мужчина мог попасть на камеру видеонаблюдения в магазине и сообщает его приметы — он был одет в светлую кофту и зеленый жилет.



Возбуждено уголовное дело о совершении развратных действий неустановленным лицом в отношении 15-летней девушки (статья 135 УК РФ).

Правоохранительные органы просят, если вы знаете этого мужчину или его местонахождение, то сообщите по телефонам 8 (391) 233-47-35 или 02. Анонимность гарантируется.

Фото: ©ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасии