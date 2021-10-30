30 октября
Красноярск
погода +2 °C
70.52
 
€ 82.29
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярская полиция разыскивает мужчину, пристававшего к 15-летней школьнице в автобусе

Главная Происшествия
Красноярск
16:42 30 Октября 2021
криминал, в красноярском крае, красноярск, общество, происшествия
версия для печати Ico_print

Инцидент с приставанием к девушке в автобусе произошел 16 сентября на маршруте №43. 

По предварительной информации СК РФ, мужчина подошел к несовершеннолетней девушке в салоне маршрутки и «совершил в отношении нее развратные действия». Автобус в этот момент двигался от остановки «Торговый центр» до «Юбилейной» на проспекте Красноярский рабочий. 
Следствие предполагает, что мужчина мог попасть на камеру видеонаблюдения в магазине и сообщает его приметы — он был одет в светлую кофту и зеленый жилет.
 
Возбуждено уголовное дело о совершении развратных действий неустановленным лицом в отношении 15-летней девушки (статья 135 УК РФ). 

Правоохранительные органы просят, если вы знаете этого мужчину или его местонахождение, то сообщите по телефонам 8 (391) 233-47-35 или 02. Анонимность гарантируется.

Фото: ©ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасии

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На подъезде к Канску масштабный пожар

На подъезде к Канску масштабный пожар

30 Октября 2021 г.
30 октября в районе города Канска загорелась трава.
Новости Красноярска: Полиция Красноярска задержала подозреваемого в особо тяжком преступлении

Полиция Красноярска задержала подозреваемого в особо тяжком преступлении

29 Октября 2021 г.
Преступника задержали в Ленинском районе на квартире у друзей.
Новости Красноярска: Житель Красноярска напал с ножом на полицейского

Житель Красноярска напал с ножом на полицейского

29 Октября 2021 г.
Мужчину подозревали в мошенничестве
Новости Красноярска: В Красноярске мужчина свёл счёты с жизнью после смерти матери от коронавируса

В Красноярске мужчина свёл счёты с жизнью после смерти матери от коронавируса

29 Октября 2021 г.
Это случилось во дворе больницы
Новости Красноярска: В Красноярском крае полиция нашли двух пропавших детей

В Красноярском крае полиция нашли двух пропавших детей

29 Октября 2021 г.
Школьники уснули в автобусе по дороге домой
Новости Красноярска: В Красноярске поезд задавил 64-летнего мужчину

В Красноярске поезд задавил 64-летнего мужчину

28 Октября 2021 г.
Погибший пытался пролезть под тепловозом
Новости компаний
28/10
Получение вида на жительство в Европе за инвестиции
28/10
Алексей Ткачев: «Надо разбираться, где серьезный поставщик, а где фирма „Рога и копыта“»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Житель Железногрска купил 120 литров бензина на деньги, украденные с чужой банковской карты

Житель Железногрска купил 120 литров бензина на деньги, украденные с чужой банковской карты

26 Октября 2021 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Красноярска: После отказа удалить сюжет о нападении на журналистов соцсети красноярских СМИ атаковали боты

После отказа удалить сюжет о нападении на журналистов соцсети красноярских СМИ атаковали боты

28 Октября 2021 г.
Полиция ведёт проверку
Новости Красноярска: Красноярцы включились в бурное обсуждение перформанса местного блогера Галины Ждановой

Красноярцы включились в бурное обсуждение перформанса местного блогера Галины Ждановой

26 Октября 2021 г.
Красноярский блогер и общественница Галина Жданова тоже присоединилась к разговору.
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru